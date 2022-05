Mitski – Laurel Hell (Dead Ocean / Popstock!)

Ha sido una gran sorpresa reencontrarse con Mitski. Diría que con la mejor Mitski, esa compositora que ha ido avanzando con paso firme a cada nuevo disco. Anclada, hasta ahora, en los esquemas más estereotipados del sonido indie, la japonesa da un golpe en la mesa con Laurel Hell (Dead Oceans, 2022) para demostrar que su música puede avanzar hacía espacios mucho más maleables, comerciales, imprevistos.

Un trabajo de pop excelente que, en lo lírico, versa sobre los sinsabores del amor, la angustia pandémica y las decisiones erróneas que la han ido moldeando como persona. Un cancionero que podríamos decir confesional -ay, otro más- que abre con el drone potente que emite el sintetizador en “Valentine, Texas”, y esa pugna entre la calma y el ruido tan OMD. El shoegaze asoma en “Working For The Knife” con un potente diálogo entre teclados y las texturas de su guitarra.

Los ritmos disco marcan el paso de “Stay Soft” con uno de esos estribillos a prueba de bombas, mientras que la sombra AOR de Hall & Oates queda agazapada en la preciosa “The Only Heartbreaker”. Mitski tampoco hace ascos a la balada tipo Chicago como en el caso de “There’s Nothing Left For You” y sale muy bien parada, así como se las apaña para refrendar su inhibida devoción al pop comercial con “Shoud’ve Been Me” que es como si ABBA y Phil Collins hubieran quedado para actuar en un acto de graduación.

Escucha Mitski – Laurel Hell