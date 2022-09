Mon Laferte (La Riviera) Madrid 05/09/22

Segundo sold-out consecutivo el conseguido por la chilena Mon Laferte a su paso por España tras su paso por Valencia este lunes en Madrid. Una sala abarrotada se disponía a disfrutar de las virtudes de uno de los puntales del tridente de reinas del folklore contemporáneo latinoamericano para quien les escribe junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

Moviéndose en una frontera equidistante entre el mainstream y el universo independiente, la artista nacida en Valparaíso ofreció un importante salto de calidad con la publicación de Seis (21), ese canto de amor a México, donde reside hace tiempo, publicado junto al más anglófilo 1940 Carmen (21).

Acompañada de una banda elegante y exquisita, todos vestidos de traje y pertrechados por unas luces de neón blancas sobre el escenario, el combo parecía sacado del rancho del mafioso que aparece en la imprescindible serie Too Old to Die Young de Nicolas Winding Refn.

No tardó nuestra diva en mostrar las virtudes del disco que les he comentado, arrancado con la encendida “Aunque te mueras por volver”, iniciando así unos primeros compases muy prometedores de la velada donde irrumpieron con especial fuerza “Calaveras” y la desnudez rotunda de “Se me va a quemar el corazón”.

Fue entonces cuando llegaron las sorpresas en forma de invitadas. La primera fue la genial Silvana Estrada, autora de uno de los mejores discos del ejercicio 2021, el genial Marchita. Cantó a dúo junto a Mon Laferte una de sus canciones más íntimas y especiales, “La trenza”. Otro gran momento fue el vivido cuando nuestra protagonista dio paso a su querida Rozalén para interpretar juntas ese intenso canto a la amistad que es “Amiga”.

Entre medias de ambas apariciones, el show dio un pequeño bajón con la ligereza convencional que supuso el repaso a temas de 1940 Carmen, tono que siguió en la última parte del show, que adoleció de cierta ligereza dejando fuera de manera inaudita canciones recientes como catedrales del tamaño de “Te vi”, “Que se sepa nuestro amor”, “Amigos simplemente” o “No soy para ti”.

No fue desde luego el set list que más favoreciera a quien les escribe y noté como el desarrollo de la velada se me fue desinflando, si bien el baño de masas y coros constante del respetable dejaban a las claras que era algo cuestión mía. Como gran excepción, destacar ese descomunal homenaje al folklore andino que es “Pa’ donde se fue” y el broche final con “Mi buen amor”, cantada originariamente en estudio junto a Bunbury.