Mon Laferte – SEIS / 1940 Carmen (Universal)

La cantante y compositora Mon Laferte lleva un año que está en plena racha. Dos discos como dos soles ha editado, y cada uno de ellos, aunque diferentes en la forma, representan la excepcional calidad del pop que nos llega desde Latinoamérica. La chilena es un prodigio de artista, con una voz que se balancea entre el registro aniñado y el desgarro sobre unas letras que narran, sin tapujos, sobre desamores, desequilibrios emocionales, pérdidas y venganzas…Todo con el corazón sangrando, a tumba abierta.

El primero en publicarse es SEIS (Universal, 2021) que es una aproximación a la ranchera con espíritu punk, al bolero, y a la bossa nova. Entre María Lafourcade o el descaro de La Paquera de Jerez podríamos situar a una mujer cuyo verbo parece que se haga carne. Un trabajo sublime. “Amado Mío” es un bolero acolchado por arreglos suntuosos de cuerda, la ranchera “Se Me Va A Quemar El Corazón” destila una intensidad sobrecogedora (“se me quema el corazón y lo sabes/se me quema por los dos tantita madre”), la canción melódica junto a Gloria Trevi parece blues en “La Mujer”, y en “Que Se Sepa Nuestro Amor”, acompañada por Alejandro Fernández, Laferte nos lleva a una retorcidas cotas de amor exhibicionista casi malsano. Una obra maravillosa.

Tras una época asentada en México, la viñamarina decidió mudarse a Los Ángeles, entre otros motivos para someterse a un tratamiento hormonal para tener un hijo. Fueron días duros, llenos de incertidumbre que quedan anotados en otro gran disco, 1940 Carmen (Universal, 2021), el séptimo de la autora en el que apuesta por una producción más espartana e intimista, aunque la métrica sea, quizá, más fijada en los estándares de la canción pop-rock clásica norteamericana. Huelga decir que hay mucha calidad en estos surcos: “Placer Hollywood” es un medio tiempo que narra esos anhelos por ser madre y “Algo Es Mejor” tiene un ritmo muy a lo Julieta Venegas.

Hay tomas cantadas en inglés como “Good Boy” con aires muy fronterizos, o “Beautiful Sadness” que es un guiño a Nancy Sinatra. Un disco de salvación para nuestra mujer después de lo vivido en su periplo angelino, y si me permiten, les diré que a mí estos dos discos me han salvado parte del año musical.

Escucha Mon Laferte – SEIS / 1940 Carmen