Single de Travis junto a la cantante de The Bangles

Travis presenta su cuarto single anticipo “The Only Thing”, otra gran canción, en esta ocasión, con la colaboración de Susanna Hoffs, la legendaria vocalista de The Bangles. Nuevo tema anticipo que aparecerá en su próximo álbum ’10 Songs’, que BMG editará el próximo 9 de octubre de 2020.

Esta curiosa y preciosa colaboración entre Susanna Hoffs y Travis surgió cuando Fran Healy (vocalista y líder de Travis) contacto con la vocalista de The Bangles por twitter. A Susanna le gusto la voz de Fran y el vocalista de Travis no niega que creció escuchando a The Bangles.

Fran condujo hasta Los Angeles para reunirse con Susanna y ponerle la demo de esta canción, que estaba claramente compuesta para cantarla a dúo. La química entre ambos funciono y el resultado es palpable.

El nuevo álbum ’10 Songs’ está coproducido por Fran Healy y Robin Baynton (Coldplay, Florence & The Machine). Grabado en RAK Studios durante las pasadas navidades. ’10 Songs’ es un álbum sobre la forma en que la vida llega al amor y qué hace el amor para vencer diferentes desafíos.