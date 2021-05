Monteperdido presentan el vídeo de ‘El Balcón’

Monteperdido, la banda formada por componentes de Ordesa, Poor Walter, Yawners y Descubriendo a Mr. Mim, debutaban a finales del pasado año

Llegaba un disco grabado por Borja Pérez en Cal Pau, mezclado por Santi García en Ultramarinos Costa Brava y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering BCN. Con perlas como “El Tarot”, una visión esotérica y misteriosa sobre tirarse el pisto para ligar, “La Distancia” una oda a la reparación de una amistad mediante los excesos, o “Edad de Oro”, un himno nostálgico para treintañeros en crisis.

Ahora descubrimos el vídeo de otro de sus temas, “El Balcón”, una canción venganza platónica contra un ex maltratador. “Esta canción nace del deseo de venganza hacia un ex que intentó destruirme y del que no me pude defender en su momento. Lo peor es que esta gente sigue echándose otras novias a las que maltrata también, solo espero que ya no pueda echarse ninguna más y ojalá sean ellas las que le den su merecido”.

El vídeo producido por el colectivo Grapa con la ayuda de Ángel Corona, fue grabado en un soleado día de Semana Santa pandémica en Madrid.

Disfruta de “El Balcón” Monteperdido

Foto Monteperdido: Nacho Montero