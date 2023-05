Morrissey: las mejores canciones de su carrera

Morrissey quizá no goza de demasiada popularidad en nuestro país, pero su legado y su influencia trasciende generaciones. Para muchos es el Elvis de nuestra era, para otros una vieja estrella viendo de las rentas con The Smiths. Lo que es cierto es que su carrera como solista supera las tres décadas y está plagada de joyas.

Hoy se celebra su cumpleaños y más allá de sus constantes salidas de tono o del culebrón que envuelve a su nuevo (¿nuevos?) disco, hemos querido hacer un recorrido por las mejores canciones de su carrera, desde el primer disco a nuestros días, con alguna que otra parada en caras B y versiones. No son todas las que nos gustarían, pero sí una amplia muestra de su talento.

Everyday Is Like Sunday (1988)

Los que ya peinamos canas recordamos cómo a finales de los ochenta, cuando aún llorábamos el final de The Smiths y nuestra aguja desgastaba su último disco Strange Ways Here We Come (1987), nos sorprendimos con el single que suponía el regreso de Morrissey. Por aquél entonces no teníamos internet, las revistas musicales llegaban de mes en mes y solo nos quedaban pequeños reductos como Radio 3 y ciertos programas musicales de la televisión (sí, antes los había). Momentos como «Suedehead» y «Everyday Is Like Sunday» llegaban en el comienzo de 1988 y con la compañía de Stephen Street, parecía que todo seguía intacto.

Late night, Maudlin Street (1988)

Viva Hate lo disfrutamos de arriba a abajo y aún continuamos haciéndolo (han pasado 25 años y ha habido dos reediciones diferentes incluyendo nuevos temas y nuevas portadas). Sería difícil quedarnos con una canción del disco, tanto sus singles (no nos olvidamos de «Everyday Is Like Sunday») como el resto de piezas tienen un componente nostálgico que siempre nos acompañará. Hemos querido recordar la más larga de ellas, una de esas historias autobiográficas que echan la vista atrás y que venía acompañada con las guitarras del mismísimo Vini Reilly (The Durutti Column).

Interesting Drug (1989)

Morrissey es un músico de la vieja usanza y en su travesía en solitario al igual que pasaba antes con The Smiths, siempre le gustó publicar singles sueltos entre álbumes y acompañarlos de caras B. Una costumbre que ha ido perdiendo con los años pero que al principio de su carrera nos dejó más de una sorpresa agradable. Entre su primer y su segundo disco cayeron nada menos que cinco sencillos, que posteriormente juntaría en el recopilatorio Bona Drag (1990). Una de esas canciones es esta bonita «Interesting Drug».

Sing Your Life (1991)

Su segundo disco (el incomprensiblemente infravalorado Kill Uncle) supuso una ruptura con lo anterior. Con Stephen Street fuera desde sus últimos sencillos y la colaboración de Mark E. Nevin (Fairground Attraction) en tareas compositivas, el de Manchester daba un toque retro a su discurso y vestía su sonido con ropajes de los 50s. Una de sus grandes canciones fue su segundo sencillo.

My Love Life (1991)

Con un tercer disco a las puertas, Mozz continuaba publicando singles sueltos, algunos de ellos con una calidad muy por encima de las canciones incluidas en los álbumes. Sin duda uno de ellos es esta «My Love Life», la última colaboración con Nevin que volvía a embadurnar con aires retro, un tema que daría paso a una nueva etapa de brillantes sonidos.

Tomorrow (1992)

El tercer disco de Morrissey, Your Arsenal (1992), fue un puñetazo en la mesa. Ahí empezó su sonido contundente, se abrió al rockabilly más efectivo dejó atrás su carácter atormentado y lo más importante, se hizo con la dupla de colaboradores (Alain White / Bozz Boorer) que más lustro han dado a su música. El disco es disfrutable de principio a fin y no tiene desperdicio, de hecho fue la primera vez que hasta cuatro canciones fueron extraídas como singles. Éste fue el último de los cuatro.

Now My Heart Is Full (1994)

Para muchos su cima, el trabajo de la madurez. Mucho se ha escrito de Vauxhall And I (1994), su disco más melódico y pausado y un nuevo camino por emprender junto a los mismos compañeros. Un álbum que se abría con una declaración de amor y plenitud. Según los primeros comentarios de la biografía en aquella época el vocalista mantenía una relación sentimental con un célebre fotógrafo, quizá por ello el tono de algunos de sus temas.

Boxers (1995)

De nuevo los singles entre álbumes y de nuevo su calidad a raudales. De esta época data la colaboración de Siouxsie en «Interlude» o la recuperación de la descartada «Sunny», una agridulce pieza luminosa. Pero si tenemos que destacar una por encima del resto, nos quedamos con «Boxers».

Reader Meet Author (1995)

El ya quinto trabajo de su discografía, -por el medio había entregado varios recopilatorios (la idea expuesta en «Paint a Vulgar Picture» ya había quedado muy atrás)- fue un intento de recuperar el brío de Your Arsenal (1992) pero la cosa quedó bastante lejos. Southpaw Grammar (1995) es un disco con tan solo ocho temas, con dos por encima de los 10 minutos, con intros inexplicables como «The Operation», pero aún así, con alguna que otra canción para el recuerdo.

Nobody Loves Us (1995)

Desde el comienzo de su carrera muchas de sus caras B han superado con creces a las canciones titulares. En etapa fue así, prueba de ello es que el sencillo «Dagenham Dave» que aparte de llevarse la palma como portada más fea de su carrera, incluía dos temas muy por encima de algunos del disco.

Troubles Loves Me (1997)

Con Maladjusted (1997) Morrissey encalló. La primera década de su carrera en solitario fue realmente intensa y no pasaban muchos meses sin que tuviéramos noticias o lanzamientos suyos, pero su sexto disco no fue bien recibido. Se le tildó de inconsistente y fue un fracaso de ventas. A pesar de ello, contenía algunos temas que aún perduran en nuestra memoria.

I Have Forgiven Jesus (2004)

Siete años sin noticias de Morrissey fueron demasiados, pero mereció la pena. You Are the Quarry (2004) nos lo devolvió en plenas facultades y acompañado de su habitual dupla de colaboradores (White / Boorer) construyó otras de sus obras maestras. Hasta cuatro sencillos y el resurgir de una nueva etapa creativa que llega hasta nuestros días.

Friday Mourning (2004)

Otra cara B para el recuerdo. Su single «Let Me Kiss You» creado para Nancy Sinatra venía acompañado de una grandísima canción de tintes cáusticos. Años más tarde sería incluida en el recopilatorio Swords junto a otras de su última etapa.

Life Is a Pigsty (2006)

Su siguiente álbum, Ringleader Of The Tormentors (2006) se grabó en Roma y contó con ilustres colaboradores como Ennio Morricone. Con el gran Alain White fuera de la banda y solo en tareas compositivas (Jesse Tobias está a años luz) nos dejó alguna que otra canción que aún nos retorcía las entrañas.

I’m throwing My Arms Around Paris (2009)

La canción más redonda de Years Of Refusal (2009). Un single escrito por Boz Boorer y Morrissey que contenía en sus tres minutos todos los ingredientes que caracterizan su música.

Staircase At The Universe (2014)

World Peace Is None Of Your Business fue gran disco no exento de polémica (terminó siendo retirado de las tiendas por la discográfica por problemas con el cantante) pero que contenía maravillas como esta

Home Is a Question Mark (2017)

Low In High School (BMG, 2017) es un trabajo de alta carga política, crítica a las guerras por el petróleo, brutalidad policial, soledad y repulsa hacia la decadencia del planeta, a pesar de ellos es de las obras más discretas de su carrera. Eso no quita para que incluya temas memorables como «Home Is a Question Mark».

Wedding Bell Blues (2019)

Desde que empezó en el mundo de la música no ha dejado de regalarnos versiones, hasta que se decidió a juntar algunas en California Son (2019). Una de ellas es esta «Wedding Bell Blues» que escrita e interpretada originalmente por Laura Nyro, saltó a la fama en 1969 de la mano del grupo de R&B 5th Dimension. Billy Joe Armstrong (Green Day) hace coros a Mozz.

Knockabout World (2020)

I Am Not A Dog On a Chain deja a un lado ese clasicismo y vuelve a dar un volantazo con la producción más contemporánea de su carrera, de nuevo en manos de Joe Chicarelli, que sirve para engalanar sus mejores composiciones en más de una década, composiciones como la genial «Knockabout World» con un aire a los temas de sus comienzos.

Rebels Without Applause (2022)

Y aunque Bonfire Of The Teenagers no se ha publicado, conocemos uno de los temas, una canción que ya ha estrenado en diversos shows en vivo llamada «Rebels Without Applause». Un single de pop de guitarras con cierto deje a The Smiths que anticipa una obra que no sabemos si algún día se llegará a editar.

