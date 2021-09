Morrissey ordena sus discos con The Smiths y en solitario, del mejor al peor

Morrissey continúa dando rienda suelta a sus peculiares historias a través de su página web, en la que regularmente se comunica con sus fans.

Si hace algunas semanas publicaba una entrevista hecha por su sobrino, en la que hablaba de su próximo disco (Bonfire Of Teenagers) y se quejaba de no tener sello discográfico que se lo publicara, ahora nos obsequia con un listado en el que repasa todos los lanzamientos de su carrera, hasta 30, incluyendo directos y recopilaciones, que ha ordenado de su predilecto, al menos favorito.

Llama la atención que se incluyen tanto sus trabajos en solitario, como los facturados junto a sus compañeros en The Smiths, por no hablar de las preferencias que como es habitual en él, darán que hablar. Según Morrissey su mejor obra publicada en casi cuatro décadas de carrera es World Peace Is None Of Your Business un trabajo difícil de encontrar hoy en día en tiendas y en plataformas de streaming, ya que tres semanas después de su lanzamiento en 2014, (número 2 en Reino Unido y número 14 en Estados Unidos), Capitol Records / Harvest ha terminado su relación con el artista, por indicaciones del jefe del sello Steve Barnett que lo retiró de las tiendas.

El disco mejor valorado de The Smiths para el vocalista de Manchester es el recopilatorio Louder than Bombs (1986) y su disco favorito de estudio, el que fue su despedida Strangeways, Here We Come (1987)

Discos de Morrissey y The Smiths del mejor al peor (para Morrissey)

1) World Peace Is None Of Your Business

2) Ringleader of the Tormentors

3) You Are The Quarry

4) Bona Drag

5) Vauxhall and I

6) Your Arsenal

7) Louder than Bombs

8) Strangeways, Here We Come

9) Rank

10) Swords

11) California Son

12) I Am Not A Dog On A Chain

13) Years Of Refusal

14) Low In High School

15) Southpaw Grammar

16) Beethoven Was Deaf

17) Meat Is Murder

18) The Queen Is Dead

19) Maladjusted

20) Viva Hate

21) Greatest Hits

22) Hatful of Hollow

23) Singles

24) Live at Earls Court

25) The World Won’t Listen

26) Kill Uncle

27) The Best Of

28) Very Best Of

29) The Smiths

30) Rare tracks