Mudhoney celebran los 30 años de ‘Every Good Boy Deserves Fudge’

En 1991 Mudhoney publicaban uno de sus discos más memorables, Every Good Boy Deserves Fudge, segundo de su carrera, que ahora llega en una edición conmemorativa 30 aniversario.

Esta publicación expandida incluye el álbum original al completo, además de un LP bonus de 15 temas y de un CD con material adicional, con 7 canciones nunca publicadas. El álbum también incluye algunas notas del biógrafo de Mudhoney y periodista de MOJO Keith Cameron, que publicó Mudhoney: The Sound and the Fury from Seattle, además de nuevas imágenes de portada, fotos de archivo del grupo y un póster a todo color. La primera tirada del LP será impresa en color.

Para celebrar la proximidad de este lanzamiento, se publica un nuevo vídeo de “Ounce of Deception”. Este tema se publicó primero como la cara b del 7” de 1991 “Let it Slide”, y también se incluyó en la recopilación de 52 temas de hits y rarezas de March to Fuzz (publicado originalmente en 2000 y ahora solo disponible en CD). El vídeo fue dirigido por Duncan Sharp y en él hay imágenes antiguas del grupo tocando en directo.

Mudhoney también publicará un single de 7″ limitado con Meat Puppets para el Record Store Day 2021. Este single incluye dos cover: “Warning,”de The Aynsley Dunbar Retaliation (que también fue versionada por Black Sabbath); y “One of These Days,” tocada por Meat Puppets, compuesta por Earl Montgomery y popularizada por George Jones. Este lanzamiento es exclusivo para el Record Store Day 2021 y limitado a 2,500 copias.

Tracklist de Mudhoney – Every Good Boy Deserves Fudge: 30th Anniversary Deluxe Edition

1. Generation Genocide

2. Let It Slide

3. Good Enough

4. Something So Clear

5. Thorn

6. Into the Drink

7. Broken Hands

8. Who You Drivin’ Now?

9. Move Out

10. Shoot the Moon

11. Fuzzgun ’91

12. Pokin’ Around

13. Don’t Fade IV

14. Check-Out Time

15. March to Fuzz

16. Ounce of Deception

17. Paperback Life (alternate version)

18. Fuzzbuster

19. Bushpusher Man

20. Flowers for Industry

21. Thorn (1st attempt)

22. Overblown

23. March From Fuzz

24. You’re Gone

25. Something So Clear (24-track demo)

26. Bushpusher Man (24-track demo)

27. Pokin’ Around (24-track demo)

28. Check-Out Time (24-track demo)

29. Generation Genocide (24-track demo)

Foto: Michale Lavine