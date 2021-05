Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Nauci Gold, Emilia Pardo y Bazán, JC & The Echo Chamber, Speaker Cabinets, O’Cristo, Sonograma y Viaje a Sidney.

Nauci Gold – Crowns

Nauci Gold es un compositor y cantante canario del que te hablamos el pasado mes de septiembre en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces venía de lanzar su EP de debut, Roots. El pasado mes de abril publicó un nuevo sencillo titulado “Crowns”, un tema en el que su autor enlaza elementos del soul clásico y actual. “Crowns”, según Nauci Gold, habla de “no arrepentirse de todo eso que nos ha hecho ser quien somos, de los momentos duros, de nuestros fallos y aciertos“.

Emilia, Pardo y Bazán – 12 de octubre

Emilia, Pardo y Bazán también han pasado por 7 Minutos, la última vez no hace mucho, para presentar algunos de sus sencillos con los que han ido anticipando su primer LP, El Mal de la Juventud, que será publicado en los próximos días. El último de ellos fue “12 de octubre”, salió a finales de abril y muestra el lado más comprometido y maduro de su compositor, Sergio Sanguino. La canción viene acompañada de un vídeo obra de Pepe Sánchez, guitarrista de la banda.

JC & The Echo Chamber – Tabasco

JC & The Echo Chamber también se asomaron a nuestra sección 7 Minutos a principios de este año para presentarnos su primer LP, publicado en 2020. Hace poco han lanzado un nuevo disco, un EP titulado Springs Eternal que incluye dos versiones (nada menos que “Stayin’ alive” y “Heroes”) junto a tres temas propios. Uno de estos últimos es “Tabasco”, lanzado casi al mismo tiempo que el EP como sencillo con un vídeo que hemos incluido hoy en nuestra PlayList Emergente.

Speaker Cabinets – Ghost Town

De Speaker Cabinets no habíamos sabido nada desde que, hace unos años, publicaron su recomendable Requiem for Atlas City. Ahora están a punto de regresar con otro disco conceptual y distópico, un álbum que narra la historia de Suzan May y sus andanzas en New Babel. El primer capítulo de la historia es “Ghost Town” y se estrenó hace pocas semanas.

O’Cristo – Lo quiero todo

O’Cristo es el proyecto en solitario del antiguo líder de la banda sevillana Mañana y también guitarrista en Modelo de Respuesta Polar. Ha debutado hace escasas semanas con el primer sencillo de los tres que tiene previsto lanzar para dar a conocer su nueva aventura musical. Una aventura en la que se convierte en una especie de cantautor urbano que combina poesía con beats de hip hop y R&B contemporáneo. Este primer sencillo se titula “Lo quiero todo” y trata sobre los conflictos existenciales que afloran durante el proceso de acercamiento a la madurez.

Sonograma – Estás mejor callado

El cuarteto madrileño Sonograma ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace algo más de un mes para presentarnos un nuevo adelanto de su próximo disco, La Noche Más Oscura, cuyo lanzamiento está previsto para principios de junio. Antes, sin embargo, han querido regalarnos este vídeo grabado en directo con una versión especial de su canción “Estás mejor callado”, dirigido por Álex Vallejo.

Viaje a Sidney – Presagios

Viaje a Sidney es un cuarteto madrileño formado en 2018 por Carlos, Koldo, Fran y Juanpe. En octubre está previsto que publiquen su primer álbum, del que ya nos han adelantado un par de singles. El tercero ha llegado hace pocas semanas y se titula “Presagios”. Una canción que muestra a la perfección la esencia de un grupo heredero de los cristalinos efluvios pop de bandas como Nacha Pop o Go Betweens. Con Viaje a Sidney y sus “Presagios” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!