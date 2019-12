Muere Vaughan Oliver, diseñador de 4AD. Recordamos su obra

Vaughan Oliver, ilustrador y diseñador gráfico británico que ayudó a crear la identidad visual del sello discográfico 4AD y de muchas de las bandas más conocidas del legendario sello, como Pixies, Cocteau Twins, Throwing Muses, The Breeders, This Mortal Coil, Dead Can Dance, Lush, Ultra Vivid Scene, Pale Saints y muchos más, murió hoy domingo a los 62 años.

Así lo ha confirmado su amigo y editor Adrian Shaughnessy, que lo comunicó a través de Twitter:

My friend and design hero Vaughan Oliver died peacefully today, with his partner Lee by his side. Vaughan Oliver 1957–2019). https://t.co/ibXkjAkVD9 pic.twitter.com/ETVT0vN9IL — Adrian Shaughnessy (@AJWShaughnessy) December 29, 2019

Oliver comenzó a trabajar para 4AD a principios de los 80 después de conocer al propietario de la etiqueta independiente, Ivo Watts-Russell. Oliver trabajó en las portadas de los discos para el sello a lo largo de los años 80 y 90, prestando su visión surrealista y a menudo oscura a las fundas de álbumes famosos, incluidas todas las portadas de Pixies: las carátulas de Surfer Rosa y Doolittle se encuentran entre las obras más conocidas del artista.

Tanto el sello como las bandas, se han hecho eco de la muerte del diseñador y le han rendido su particular homenaje en redes:

Vaughan Oliver, 1957-2019. (Photo by Luca Giorietto) We are incredibly sad to learn of the passing of Vaughan Oliver; there was no-one else like him: https://t.co/mmhtJ6uvOz pic.twitter.com/XfGkTT5aB0 — 4AD (@4AD_Official) December 29, 2019

In Memoriam, our friend Vaughan Oliver, 12 Sept, 1957-29 Dec, 2019. “Man’s testicle alone (pushed through a piece of card to ensure it’s loneliness).” You will be missed. @4AD_Official @beggarsgroup #vaughanoliver pic.twitter.com/7mGoHJPnPo — theBreeders (@thebreeders) December 29, 2019

Recordamos su memoria con algunos de sus trabajos más destacados.