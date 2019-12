Simple Minds celebrarán sus 40 años en el Wizink Center de Madrid

“Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que la gente me pregunte de qué Simple Minds estás hablando. ¿La vanguardia, el art-rock, el pop, el ambiente, el grupo instrumental, la política, el folk, la banda de estadio? Tocar todos esos estilos diferentes pero al mismo tiempo ser Simple Minds por excelencia es algo increíble”. Con estas palabras de Jim Kerr, vocalista de Simple Minds, podemos resumir a la perfección la carrera de la banda escocesa. Cuarenta años en los que se han convertido en una de las formaciones imprescindibles de Reino Unido, cosechando seis números uno en ese país y otros tantos en múltiples territorios como Alemania, Francia, Italia, Australia o España.

Para celebrar sus cuatro décadas sobre los escenarios Simple Minds (recuerda nuestro especial sobre la banda) han publicado un disco en directo, ‘Live in the City of Angels’, un recopilatorio ’40: The Best of – 1979-2019’ y se preparan para embarcarse en una gira mundial a lo largo de 2020, en la que van a demostrar que siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

“Estoy agradecido por la carrera que hemos tenido, y también lo suficientemente loco como para pensar que todavía podemos llegar a nuevos niveles. Esto es lo que hacemos: escribir, grabar y tocar en directo” continúa Kerr. Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop gracias temas como ‘Dont You (Forget About Me)’ o ‘Alive & Kicking’, la formación escocesa llega al Wizink Center de Madrid el próximo 25 de junio para hacernos disfrutar con sus grandes clásicos y probar que estos cuarenta años han sido solo el principio.

SIMPLE MINDS – 40 Years of Hits Tour 2020

Jueves, 25 de junio de 2020 MADRID, Wizink Center



Venta: www.lasttour.net