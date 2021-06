Muse – Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX) (Warner)

Han pasado dos décadas desde que Muse dieran el puñetazo en la mesa de la popularidad y despegaran tras el prometedor debut que fue Showbiz (1999), con un segundo trabajo que –no nos engañemos– es posiblemente el más redondo de su trayectoria.

Origin of Symmetry (2001) fue el interruptor que dejó circular las muchas virtudes del trío de Teignmouth, al que no dejamos de regresar a sus canciones de cuando en cuando. La calidad del álbum, además del impacto que produjeron sus cuatro sencillos “Plug In Baby”, “New Born”, “Bliss” e “Hyper Music / Feeling Good”, hizo que se convirtiera en la primera referencia del grupo en entrar en el top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido.

Es su 20 aniversario, momento de recordar su vigencia y recuperar esas composiciones. Para celebrarlo, Muse dejan a un lado la habitual edición extendida con rarezas y vuelven a adentrarse en cada una de sus pistas para darles nuevas visiones, un engalanamiento que han realizado con su fiel Rich Costey quien les produjo Absolution (2003) y con quien repitieron en Black Holes and Revelations (2006) y Simulation Theory (2018), además de participar en las mezclas de sus otros álbumes de este periodo.

Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX) no es un disco de remezclas al uso, de esos que meten una base electrónica o altera sus pistas, sino una actualización de su sonido, un pequeño juego y un guiño a sus seguidores y una exploración hacia otros terrenos a los que los temas ponían llegar sin que lo sospecháramos. Escuchando los primeros compases de “New Born” apreciamos estar en un sitio familiar, pero a la vez hay nuevas sensaciones que nos agitan. “Bliss” enriquece su conocida versión y gana enteros, mientras que “Space Dementia” suma unas cuerdas que la engrandecen. Lo mismo ocurre con “Megalomania” con cuerdas y un órgano que aporta peso respecto del original. También nos sorprenderán los nuevos aires de “Micro Cuts” con su clavicordio y ese falsete a lo Farinelli desquiciado tan reconocible. Nos quedamos igualmente con las nuevas percusiones de “Screenager” y las brillantes variaciones que tiene la compleja “Citizen Erased”, uno de los hitos de su carrera.

Un ejercicio de estilo hecho con mucho gusto, que complementa al publicado en 2001.

