Nace Kalorama Madrid con Massive Attack, LCD Soundsystem, The Smile y más

Kalorama Madrid llega a la capital después de la suspensión de Cala Mijas. El festival tenía previsto celebrarse los días 29, 30 y 31 de agosto en Sonora Mijas con un cartel parejo al de su «hermano portugués» MEO Kalorama que este año cuenta con Massive Attack, LCD Soundsystem, Postal Service, Death Cab For Cutie, The Smile, Nation of Language, Jungle, The Kills, Yves Tumor, Yard Act y muchos otros, pero finalmente no será así.

Finalmente su empresa organizadora Last Tour, confirma que IFEMA acogerá el evento en Madrid que llega con un cartel donde aparte de esos nombres, brillan los de Colectivo da Silva, Dudu Tassa and Jonny Greenwood, English Teacher, Ezra Collective, Fever Ray, Gossip, Huda, Olivia Dean, Overmono, Peggy Gou, RAYE, Sam Smith, Soulwax y TRISTÁN!

Bandas confirmadas

Entradas para Kalorama Madrid

Las entradas se podrán adquirir a precio especial a partir del 7 de mayo y un día antes en preventa a la que podrán acceder todas las personas apuntadas a la lista disponible desde hoy en la página web del festival y en feverup.com.

Preventa especial

Del 6 de mayo a las 10:00 hasta el 7 de mayo a las 10:00am