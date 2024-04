Mick Harvey anuncia disco y gira por España

Mick Harvey publicará Five Ways to Say Goodbye a través Mute el próximo 10 de mayo. El álbum es una reflexión sobre el tiempo pasado y la vida transcurrida, y un adiós literal en algunos casos. En él crea un ambiente coherente entre las canciones de otros y las suyas propias, como si todas formaran parte del mismo linaje y de un mundo sonoro interconectado.

Una de sus canciones es «We Had An Island», una versión de la canción originalmente escrita por Bruno Adams (Fatal Shore). «No creo que «cover» sea la terminología adecuada», explica Harvey. «Lo que hago no es, en su mayor parte, una copia del original. En mi opinión, se parece más a lo que solían ser las canciones, que mutaban y acababan teniendo muchas versiones diferentes. En realidad, se trata de transmitir la música y seguir compartiendo las canciones».

Escucha ‘We Had An Island’ Mick Harvey