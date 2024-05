Tomavistas (entradas en este enlace) vuelve a Madrid los días 24 y 25 de mayo y lo hace con importantes novedades, la primera de ella, que estrena emplazamiento en la Caja Mágica: un nuevo recinto que contará con más escenarios, más bandas y más horas de música.

La octava edición de Tomavistas cuenta con artistas como Phoenix, Los Planetas interpretando Super 8 al completo, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Joe Goddard, Dry Cleaning, Georgia, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Melenas, Cariño, Repion, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Baiuca, Hinds, Aiko el Grupo, Los Estanques, Rocío Saiz, Pipiolas, The Reytons y Bum Motion Club, Adiós Amores y Bodega.

Te traemos un especial Conexiones MZK, en el que repasamos el cartel de sus cuatro escenarios y charlamos con Imarú Aledo, una de sus directoras junto a José Gallardo y Willy Blesa, que nos contará algunos detalles de la edición que está a punto de arrancar.

Escucha el especial Tomavistas: entrevista y repaso de cartel

Suenan:

Los Planetas – De viaje

Standstill – Adelante Bonaparte (I)

Bodega – Tarkovski

Hurray The Riff Raff – Alibi

Belle & Sebastian – When The Cynics Stare Back From The Wall

Melenas – K2

The Jesus & Mary Chain – Veral Boy

Phoenix – Tonight

Pipiolas – No soy un XoXo

Bum Motion Club – Abismo

Georgia – Give it up for love

Dry Cleaning – Gary Ashby

Alizzz ft. Maria Arnal – Despertar

Dinosaur Jr. – The Wagon

Aiko el grupo – Niños futbito y niñas lo que sea

La Luz – Sure as Spring

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – Seis pistones (Makensys Dream)

Laetitia Sadier – Une Aetre Atente

Villagers – You Lucky One

The Blaze – Territory

