Naked Family: nos enseñan a volar

Hay personas que tienen la capacidad de mirar al mundo de manera diferente. Y es que pensar distinto y actuar en correspondencia se ha convertido en un atrevimiento, en una osadía poco tolerable para todos aquellos que intentan deslegitimarte llamándote “friki”. Ver el mundo con más matices y colores que luces y sombras ha sido siempre un acto de admirar. Por eso Naked Family es una rara avis en los tiempos que corren. Un grupo que a través de la experimentación musical nos muestra otra forma posible de hacer música. Otro modo de afrontar la vida. Otra manera de ver las cosas.

Y es que su nombre no podía tener mayor simbolismo. Este conjunto, creado en Madrid en 2018, es más que una banda de música, es una familia que mediante sus canciones se desnudan al público. Y es ahí, justo encima de la tarima de los escenarios, cuando uno vislumbra que este grupo es diferente. La música no solo se escucha, también se vive.

Surcando olas de folk, rock y psicodelia, Naked Family ha sabido actualizar los elementos más llamativos de la contracultura de los años sesenta, en especial el movimiento Hippie, y trasladárnoslo a la actualidad. Eso sí, sin caer en clichés y fáciles comparaciones.

A finales del 2019 nos presentaron su primer disco de título homónimo, un viaje donde nos expresan un discurso sonoro caracterizado por una personalidad arrolladora. Su música nos muestra una mezcla de energía y cercanía, de humildad y honestidad. Solo nos hace falta escuchar los primeros segundos de la canción que abren el disco “Reunión (Parts I & II)” para descubrir un nuevo mundo, un sonido de folk psicodélico que nos trasporta hacia otros lugares. Canciones como “Samba” nos enamoran con su característico sonido de sitar, mientras nos hablan de los pequeños placeres de nuestra existencia: La vida está aquí, mira con tu corazón y bebe esa cerveza. Aunque si hay un tema que sobresale es “No hay más que tu”. Si la libertad tuviera una playlist, esta canción debería estar en ella. Más de siete minutos de experimentación y poesía. Un tema en el que expresan todo su poderío, tanto en su vertiente musical como en su letra. Una mezcla de art rock con toques psicodélicos.

La música es magia e imaginación. Sé que para muchos es casi matemática, pero para mí es un misterio que no quiero descifrar. No deja de ser curioso que este artículo lo terminé uno de los días que me encontraba encerrado, como vosotros, en casa; y aun así fue uno de los momentos donde más libre me encontré. Naked Family nos enseña que no hay barrera que la música no pueda superar.

Escucha la música de Naked Family en Spotify.

Naked Family en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter