Nau Leone nos sumerge en el océano con su nuevo EP

Nau Leone acaba de publicar un nuevo trabajo discográfico, un EP titulado Tragedy of the Commons. Se trata de un mini álbum que contiene tres temas de electrónica emotiva, escapista y bailable, inspirados en el libro The Outlaw Ocean del periodista Ian Urbina, ganador del Premio Pulitzer, que nos invitan a pensar en salvar los océanos.

“La Esperanza”, “Be The Change” y “Trying to Escape” son los títulos de las tres piezas compuestas por Nau Leone para este proyecto, que trata de reflejar las devastadoras historias que ocurren en el mar en el mencionado libro de Urbina. Tres pasajes de electrónica orgánica, épica y emotiva que combinan la invitación al baile con el relato de una historia que sumerge al oyente en el mar, pasando por tormentas, conviviendo con ballenas y permitiendo escuchar y sentir la dureza y belleza de nuestros océanos. Canciones que incluyen sonidos grabados durante los viajes de Urbina para reportar las historias narradas en el libro, además de textos recitados extraídos de distintas entrevistas.

Nau Leone ha querido enfocar sus creaciones desde una perspectiva positiva donde prima la esperanza, seguida de un contundente mensaje: Sé el cambio. Y finalizando con el mensaje universal que genera el mar: escapar. (Infinidad, calma, una vía de escape…). “Para muchos el mar significa relax, para otros una auténtica tortura.. The Outlaw Ocean me ha abierto mucho los ojos; no podemos mirar a otro lado, cada uno debe aportar su granito de arena, empezando por algo tan básico como no tirar basura al mar” explica Nau Leone sobre este nuevo proyecto.

(la foto de Nau Leone es obra de Miriam Cuesta)