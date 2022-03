Dave Gahan y Soulsavers versionan a PJ Harvey en el programa de Jimmy Fallon

Dave Gahan terminaba 2021 con la publicación de un nuevo álbum junto a Soulsavers, el tercero que lanzan juntos tras The Light The Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2016). Imposter es un disco de versiones en el que el cantante de Depeche Mode y la formación liderada por Rich Machin e Ian Glover se encargan de repasar el cancionero de algunos de sus artistas favoritos, de Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin o Mark Lanegan, a Cat Power y PJ Harvey.

Justo su versión de “The desperate kingdom of love” de PJ Harvey, incluida en su disco Uh Uh Her (2004) ha sido recientemente interpretada en el latenight norteamericano de Jimmy Fallon, en la que muestran todo su potencial escénico y esa habitual magia que despliega el cantante de Depeche Mode sobre el escenario.

Escucha ‘The desperate kingdom of love’ de Dave Gahan y Soulsavers en directo