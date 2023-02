Neil Young y Crazy Horse publican un disco gestado en pandemia

Neil Young y Crazy Horse vuelven a entregar música juntos, aunque por primera vez en su colaboración de más de cinco décadas, lo harán de una manera diferente hasta la fecha. El motivo fue la pandemia, momento en el que Ralph Molina, Billy Talbot y Nils Lofgren, siguieron escribiendo y grabando canciones en sus casas, que ahora reunen en un disco en el que su amigo de toda la vida y compañero de banda Neil Young, añadió una pista especial para completar esta recopilación de 10 temas.

All roads lead home es un álbum nacido de pura inspiración y también de la necesidad social. Cada uno grabó sus propias canciones por separado o con otros músicos en diferentes localizaciones. Se vieron obligados a dejar de tocar juntos y vieron esta situación como una oportunidad para desarrollar sus talentos individuales. A ellos se les suma Neil Young con una versión en directo de «Song of the seasons», del disco Barn (2021), uniéndose a los compañeros con los que ha compartido escenario desde 1969.

«All roads lead home» se publicará el 31 de marzo en vinilo, CD y edición digital.

Escucha ‘You will never know’ de Neil Young & Crazy Horse

1. Rain (Billy Talbot)

2. You Will Never Know (Nils Lofgren)

3. It’s Magical (Ralph Molina)

4. Song Of the Seasons (Neil Young)

5. Cherish (Billy Talbot)

6. Fill My Cup (Nils Lofgren)

7. Look Through The Eyes Of Your HearteartHearthhh (Ralph Molina)

8. The Hunter (Billy Talbot)

9. Go With Me (Nils Lofgren)

10. Just For You (Ralph Molina)