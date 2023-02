James Holden anuncia disco y fechas en nuestro país

James Holden, uno de los grandes referentes de la electrónica británica, anuncia nuevo álbum: Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities que será lanzado el 31 de marzo a través de su propio sello, Border Community. Después de seis años de silencio discográfico (con la excepción de algunos EPs), este nuevo trabajo promete ser un hito en su carrera.

El productor británico ha afirmado que quería mostrar “música rave para un universo paralelo” y que para su composición “miraba a los collages de John Stezaker, en los que las cosas colisionaban entre sí, sintiendo como si abrieses una ventana dentro de ellos. Pensé mucho en aproximaciones musicales en ese sentido”. Con Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities rompe un silencio discográfico de seis años (con la excepción de sus colaboraciones con Houssam Guinia en el EP «Three Lives Takes», de 2018, y con Waclaw Zimpel en el EP «Long Weekend», de 2020), pues su anterior disco, The Animal Spirits, data de 2017.

Con este álbum parece reconciliarse con su propio pasado musical, con sutiles guiños y devoluciones de llamada a momentos notables en su historia sónica: pista de baile con ondulante melancolía, arpegios de duendes cinéticos en espiral y voces nebulosas que despiertan el distante recuerdo de su antigua carrera como DJ internacional y remezclador de las estrellas, mientras el sintetizador (y las cuerdas sintetizadas), el impulso del ruido sordo pagano y su brillo mareado remiten nostálgicamente a su era The Inheritors (2013).

Holden presentará su nuevo disco en Barcelona y Madrid, con dos conciertos programados para el 22 y 23 de mayo en Razzmatazz 2 y Cool, respectivamente.

22 Mayo 2023 · BARCELONA · Razzmatazz 2 – Entradas

23 Mayo 2023 · MADRID · Cool – Entradas