Así será el nuevo disco de Morrissey (y no es ‘Bonfire Of The Teenagers’)

A finales del pasado año ahondamos en el problema con Capitol Records que impide que el último disco de Morrissey vea la luz, el último o mejor dicho, el penúltimo.

Bonfire Of The Teenagers está grabado desde 2021, ya conocemos su sencillo «Rebels Without Applause» y conocemos que fue grabado junto a Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). Contiene coros de Iggy Pop y finalmente no de Miley Cyrus, que pidió retirarlos.

Lo que acaba de trascender es que ya está grabado el álbum siguiente, Without music the world dies («Sin música el mundo muere») que ha vuelto a contar con la producción de Joe Chiccarelli. Así lo cuenta Morrissey a través de su página web.

«‘Without music the world dies’ ha sido grabado en Francia. El álbum de 10 pistas ha sido descrito por Jesse Tobias como «un rayo».

Este es el quinto álbum de Morrissey producido por Joe Chiccarelli.

Estas serán sus canciones:

The Night Pop Dropped

Zoom Zoom The Little Boy

Boulevard

Headache

Without Music the World Dies

Suspicious Minds

Notre-Dame

Many Icebergs Ago

Happy New Tears

The Monsters of Pig Alley

1 y 2 coescritas con Jesse Tobias

3, 7, 9, 10 coescritas con Alain Whyte

4, 5, 8 coescritas con Gustavo Manzur

6 escrito por Mark Adams

Diseñado por Bill Mimms.

Grabado en los estudios La Fabrique en St-Remy, Francia.

Jesse Tobias – guitarras

Alain Whyte – guitarras y coros

Gustavo Manzur – teclados y coros

bajo – Juan Galeano

Brendan – Buckley batería

Capitol Records Los Ángeles rescindió recientemente su contrato con Morrissey, por lo tanto, si algún sello discográfico o inversionista privado tiene interés en lanzar este proyecto, comuníquese con Donnie Knutson en marfagiant @ gmail . com»

Seguiremos informando.