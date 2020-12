Nick Cave escribe el libreto de la ópera L.I.T.A.N.I.E.S

Nick Cave (esta semana reseñábamos Idiot Prayer) ha escrito el libreto de L.I.T.A.N.I.E.S, una nueva ópera del compositor belga Nicholas Lens (Cave escribió anteriormente el texto de la ópera Shell Shock de Lens en 2014). Ambos desarrollaron la ópera al comienzo de la pandemia de COVID-19 cuando ambos artistas tuvieron un tiempo libre inesperado debido a las medidas de confinamiento. Según un comunicado de prensa, Lens se inspiró en sus viajes en bicicleta por Bruselas y en viajes anteriores a templos japoneses.

“Nicholas me llamó durante el encierro y me preguntó si escribiría 12 letanías. Acepté felizmente ”, dijo Nick Cave en un comunicado. “Lo primero que hice después de colgar el teléfono fue buscar ‘¿Qué es una letanía?’. Aprendí que una letanía era una serie de peticiones religiosas y me di cuenta de que había estado escribiendo letanías toda mi vida”.

L.I.T.A.N.I.E.S se publica hoy 4 de diciembre (a través de Deutsche Grammophon). Así suena “Litany of The Forsaken”, cantada por Clara-Lane, hija de Nicholas Lens.