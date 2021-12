Estrenamos el nuevo videoclip de Süma

Süma es el dúo formado en Barcelona por el alemán Frank Rudow (ex Manta Ray, la jr) y la inglesa Laura Clark. Cuentan desde el 2018 con la ayuda de Pau Julia al bajo. Su música se caracteriza por su delicadeza y los sonidos inmersivos que envuelven y te transportan a lugares atemporales donde perderte, sin distracciones. En ese sentido, tienen mucho que ver con el cambio, el movimiento, el viaje y lo universal.

Hace un par de meses publicaron su nuevo álbum, Tipping Points. Un disco que supone una evolución hacia sonidos más electrónicos y en el que han contado, además de con Paul Julia al bajo, con la trompeta de Xavi Tort y la viola de Sara Muñiz.

Este nuevo disco de Süma, el tercero de su trayectoria, se abre con el tema “Before we get too comfortable”. Una canción de la que hoy el dúo publica un videoclip que tiene su origen en una aventura de Marcus, primo de Frank Rudow, en Chile. A principios de este año Marcus decidió vender sus pertenencias y viajar desde la Tierra del Fuego hasta Alaska en moto. La idea, alcanzar la meta en verano de este mismo año. Las circunstancias le obligaron a cambiar de planes y quedarse en Chile a pasar el confinamiento. Desde allí estuvo confeccionando un vídeo-diario de sus peripecias por aquellas tierras, sirviendo esos vídeos para estar en contacto con Frank. También se dio un intercambio musical en sentido contrario, compartiendo Frank algunos de sus temas de Tipping Points además de otros inéditos, con lo que ambos proyectos se entrecruzaron.

El resultado es este vídeo de “Before we get too comfortable” en el que la canción se integra con la experiencia surgida de uno de los últimos recorridos de Marcus, desde Lago General Carrera hasta Puerto Charabuco. Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos este nuevo vídeo de Süma en Muzikalia.