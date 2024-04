Nada Surf cierran el cartel de Contempopranea

Contempopranea cierra su cartel con una banda internacional, los norteamericanos Nada Surf. La veterana banda neoyorkina son la última confirmación junto a las madrileñas Vosotras Veréis y la nueva revelación de Extremadura Balarrasa.

En 2020, Nada Surf publicó su último álbum, Never Not Together. Con él, han girado por toda Europa y Estados Unidos durante 2022. El próximo mes de mayo la banda adelantará el primer single de su nuevo álbum que verá la luz en septiembre de 2024 y que promete explorar nuevas direcciones musicales y seguir transmitiendo su mensaje positivo y emocional.

La vigésimo octava edición del festival tendrá lugar en el recinto del Baluarte de San Blas, de Olivenza (Badajoz) los próximos 1, 2 y 3 de agosto y aunará en su cartel a todas las generaciones del indie estatal. Seguirá con su filosofía alejada de los grandes eventos, ofreciendo un ambiente cómodo, amigable, familiar, que además ofrece un cartel artístico coherente y de gran calidad.

Desde los veteranos Surfin’ Bichos, de regreso en plenas facultades con Más Allá (2023), a sus dos encarnaciones posteriores de la década de los 90 y principios de los 200o, los Chucho de Fernando Alfaro y los Mercromina de Joaquín Pascual, Carlos Cuevas y José Manuel Mora. Junto a ellos, Sr. Chinarro con el que será su nuevo disco –Cal Viva– así como unos Sidonie en forma que llegaron poco después.

Asistiremos a la despedida en tierras extremeñas de El Columpio Asesino y vibraremos con las actuaciones de Melenas (presentando Ahora, mejor disco nacional 2023 en Muzikalia), la contundencia de La Paloma y Niña Polaca, el festín de himnos de Los Punsetes y Mujeres, la fusión de estilos de Karavana y el pop desprejuiciado de Rocio Saiz, Jordana B y Nadie Patin.

Abonos para Contempopranea 2024

Los abonos ya están disponibles en Wegow.