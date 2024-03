Nick Cave & The Bad Seeds están de vuelta con ‘Wild God’

Nick Cave & The Bad Seeds anuncian el sucesor de Ghosteen (2019). La banda que el músico australiano comparte con Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos y George Vjestica, vuelve con el que será su decimo octavo álbum de su carrera, Wild God.

Lo nuevo de los Bads llegará el próximo 30 de agosto. A lo largo de diez temas, la banda oscila entre el convencionalismo y la experimentación, dando giros imprevistos y tomando caminos que realzan la riqueza del imaginario y la emoción de las narraciones conmovedoras de Cave. Hay momentos en los que se evoca con cariño el pasado del grupo, pero son fugaces y sólo sirven para impregnar su implacable e inquieto avance.

Producido por Cave y Warren Ellis y mezclado por David Fridmann, ha sido grabado en Miraval en Provenza y Soundtree en Londres, contando además con la colaboración del miembro de Radiohead Colin Greenwood al bajo y Luis Almau (guitarra de cuerdas de nylon, guitarra acústica).

Como dice Nick Cave: «Wild God… con este disco no se juega. Cuando pega, pega. Te levanta. Te conmueve. Me encanta. Espero que el álbum tenga en los oyentes el efecto que ha tenido en mí. Sale del altavoz y yo me dejo llevar por él. Es un disco complicado, pero también profundo y alegremente contagioso. Nunca hay un plan maestro cuando hacemos un disco. Los discos reflejan más bien el estado emocional de los escritores y músicos que los han interpretado. Escuchando esto, no sé, parece que somos felices».

El disco viene anticipado por la canción que le da título.

Escucha ‘Will God’ de Nick Cave & The Bad Seed

Estas serán las canciones de ‘Will God’ de Nick Cave & The Bad Seeds

Song of the Lake Wild God Frogs Joy Final Rescue Attempt Conversion Cinnamon Horses Long Dark Night O Wow O Wow (How Wonderful She Is) As the Waters Cover the Sea

Foto: Ian Allen