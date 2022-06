Nick Cave y Warren Ellis publican un disco de salmos

Nick Cave & The Bad Seeds pasaban recientemente por Primavera Sound de Barcelona en un nuevo concierto prodigioso (que te contamos aquí) y próximamente regresarán en lo que será la primera edición del festival malagueño Cala Mijas.

El músico australiano que hace poco presentaba el documental This Much I Know to Be True sobre su proceso creativo, la preparación de su disco Ghosteen junto a su banda The Bad Seeds y el reciente Carnage (con Warren Ellis).

Cave vuelve a apoyarse en Warren Ellis para la creación de Seven Psalms, disco de salmos escrito durante la pandemia. Una obra que llegará en vinilo de edición limitada con siete salmos, siete piezas de palabras habladas que ha puesto música en colaboración con su compañero.

Al explicar la idea detrás del lanzamiento comentaba: “Mientras estaba encerrado, escribí una serie de salmos, o pequeñas canciones sagradas, una al día durante una semana. Los siete salmos se presentan como una meditación larga sobre la fe, la rabia, el amor, el dolor, la misericordia, el sexo y la alabanza. Una ofrenda contemplativa velada nacida de un tiempo incierto. Espero que os guste”.

Además de los salmos, el disco cuenta con una pista instrumental de 12 minutos, grabada durante las sesiones del álbum Carnage. Fue producido por Cave con Luis Almau.

Estas son las canciones de Seven Psalms de Nick Cave

Cara A

‘How Long Have I Waited?’ ‘Have Mercy On Me’ ‘I Have Trembled My Way Deep’ ‘I Have Wandered All My Unending Days’ ‘Splendour, Glorious Splendour’ ‘Such Things Should Never Happen’ ‘I Come Alone And To You’

Cara B

‘Psalm Instrumental’

Escucha Seven Psalms de Nick Cave