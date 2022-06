Volver hacia atrás (no vas a volver hacia delante, claro) es una práctica tan habitual como, a veces, beneficiosa para muchas formaciones que se han reformado. En el caso de xPropaganda, no es que se haya reformado Propaganda como tal, sino que pareciera que Claudia Brücken y SusanneFreytag, las dos vocalistas que dieron vida a aquel primer espléndido A SecretWish (ZTT, 1985) con Michael Merthens y Ralph Dörper en la instrumentación, regresaran del pasado para reclamar la continuidad que nunca tuvo aquel debut y que acabó con los alemanes como el rosario de la aurora tras haber facturado semejante delicatessen.

Reclamada para el ahora dúo la autoría de aquel sonido, décadas después nos plantamos con un buen The Heart Is Strange, algo así como una versión actualizada de la marca Propaganda que enamoró a muchos en los ochenta. Y digo actualizada porque, a pesar de entrar prácticamente en 1985con la inicial “The Night” o de mantenernos en la década prodigiosa con “The Wolves Are Returning”, en varios de los pasajes que conforman esta ave fénix, nos topamos con una electrónica inédita más propia de los tiempos que corren que de aquella explosión experimental (“ChasingUtopia”).

A pesar de que existan intencionalmente episodios de recuperación estética misteriosa (“RibbonsOf Steel”) o de barniz de hormigón, algunos temas se debaten entre el pop electrónico que fuera también base de su éxito en los ochenta (“Only Human”) y la evolución de un género que acabó fagocitado por el mainstream new wave (escuchen “Don’t (YouMessWith Me)”, un buen ejemplo al que hay que reconocerle el mérito de rescatar esas frases en alemán que tanta personalidad marcaron).

Aunque por encima de todas las cosas, sigue subyaciendo cierta exquisitez en las voces alternas de Claudia y Susanne, Susanne y Claudia, que, por cierto, mantienen los mismos papeles que en sus tiempos mozos (“Beauty Is Truth” rasca en esa marcialidad industrial contrastada con la sensualidad).Y ahí vamos a dar quizá una de las partes más notorias de un análisis concreto es que la voz de Claudia Brücken, aun elegante (“No OrdinaryGirl”), ha ganado años y, aunque distante de la juvenil de aquel A SecretWishal que no puede dejar de sonar de reoreja, sigue presentando, aunque más pasado, un estado de forma envidiable.

The Heart Is Strange es un buen resurgir, forjando esa cuenta pendiente que aquellas dos jóvenes vocalistas de Topolinos tenían con la historia posterior de su debut y único álbum de Propaganda con presencia de las dos, como si hubiera sido imperativo arreglar aquella discontinuidad y el desaguisado que fue la traumática separación (bueno, más bien que se fue desintegrando) de una de las formaciones con más clase de los ochenta.

