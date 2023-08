Nick Cave y Warren Ellis lanzan disco en directo

Nick Cave y Warren Ellis recuperan un directo de la presentación del que fue su disco conjunto CARNAGE, nuevo trabajo de la dupla editado en 2021.

El directo Australian Carnage – Live At The Sydney Opera House estará disponible este mismo viernes 25 de agosto e incluye una actuación grabada en la ciudad australiana de Sydney los días 16 y 18 de diciembre del pasado año. Un concierto en el que repasaron las canciones de su disco conjunto, así cómo algunos temas de Nick Cave & The Bad Seeds y versiones.

Según comenta Cave: «Realizar una gira por Australia con Warren después de tanto tiempo fue uno de los momentos destacados de los últimos años. Cada espectáculo fue conmovedor e inolvidable, desde la intimidad de tocar en teatros y centros de arte, hasta las noches vastas y elevadoras en Hanging Rock, hasta nuestras últimas tres noches en el inimitable Sydney Opera House. Estamos emocionados de compartir estas grabaciones, realizadas en el Sydney Opera House, y esperamos que capturen aunque sea una décima parte de la euforia colectiva que sentimos en esos shows. Nunca los olvidaremos».

Escucha ‘Balcony Man’ Live At The Sydney Opera House de Nick Cave & Warren Ellis

Estas serán las canciones de ‘Australian Carnage – Live At The Sydney Opera House’

1. – Spinning Song

2. – Bright Horses

3. – Night Raid

4. – Carnage

5. – White Elephant Live at The Sydney Opera House)

6. – Ghosteen

7. – Lavender Fields

8. – Waiting for You

9. – I Need You

10. – Cosmic Dancer

11. – Breathless

12. – Hand of God

13. – Shattered Ground

14. – Galleon Ship

15. – Leviathan

16. – Balcony Man

17. – Hollywood

18. – Ghosteen Speaks