Noches del Botánico incorpora a The Jayhawks, The Cult, Mitski, Pretenders y más

Noches del Botánico vuelve a Madrid tras su genial séptima edición. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid volverá a brillar gracias a los conciertos que tendrán lugar en su privilegiado entorno los próximos meses de junio y julio.

Hace algunas semanas se daba a conocer al presencia de Take That además de la de PJ Harvey, James Blake, Glen Hansard, Queens of the Stone Age, Simple Minds, Julieta Venegas o leyendas como Status Quo y Toto.

Su programación se completa con nuevos conciertos como los el pop de Mitski, los nuevos sonidos de Sen Senra, el poderío de The Cult, Pixies y The Jayjawks; mujeres bandera como Sheryl Crow y The Pretenders, nuevos clásicos nacionales como Iván Ferreiro y Xoel López. o la presencia Israel Fernández, Masego y Chucho Valdés.

Cartel de Noches del Botánico

Programación completa de Noches del Botánico

JUNIO de 2024

04 Mitski

06 Sen Senra

07 Pj Harvey

08 Rulo y La Contrabanda / Paul Alone

09 Tomatito / Sandra Carrasco & David De Arahal

11 Caravan Palace / Travis Birds

12 El Columpio Asesino / Sidonie

13 Mikel Izal / Pau Corea

14 Estrella Morente / Soleá Morente

15 Status Quo

16 Los Zigarros / The Jayhawks

17 Tom Jones

19 Israel Fernández / Angeles Toledano

20 Queens Of The Stone Age

21 Lori Meyers

22 Danna Paola / Marcos French

23 Glen Hansard / St. Paul & The Broken Bones

25 Sheryl Crow / Jack Broadbent

26 Philip Glass Ensemble

27 Miranda! / No Te Va Gustar

28 Iván Ferreiro / Querido

29 Xoel López / La Chica

30 The Pretenders

JULIO de 2024

01 Birdy / James Vincent Mcmorrow

02 Ben Howard / Santero Y Los Muchachos

03 Masego / Greentea Peng

04 James Blake

05 Vance Joy / Sammy Rae & The Friends

06 Santiago Auserón Y Su Academia Nocturna / Salif Keita

07 Paolo Nutini / Jalen Ngonda

08 Loreena Mckennitt

09 Loreena Mckennitt

10 María Jose Llergo / Mahalia

11 Gilberto Santa Rosa / El Mundo Flamenco Saluda A Bob Marley

12 The Cult

13 Julieta Venegas / Kevin Johansen + Liniers + De Nada

15 Laufey / Rita Payés

16 G-5 Kiko Veneno, El Canijo De Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito / Toquinho y Camilla Faustino + Yamandu Costa

17 Take That

18 Chucho Valdés: Irakere 50 / Andrea Motis & Camerata Papageno

19 Lianne La Havas / Madeleine Peyroux

20 Gipsy Kings Ft. Nicolás Reyes / Los Manolos

21 Vulfpeck / Judith Hill

22 James Blunt

23 Marisa Monte / Eva Ayllón

24 Simple Minds / La Plata

25 Passenger

26 Rawayana & Friends / Los Amigos Invisibles

27 Toto / Vargas Blues Band

28 Pixies

29 Fat Freddy’s Drop / The Skatalites

30 Javier Camarena Con La Orquesta De La Comunidad De Madrid

31 Grupo Niche / La Delio Valdez

Entradas para Noches del Botánico

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 14 de diciembre a través de la web oficial del festival.