Novedades: Madrugada, Pinpilinpussies, Andy Bell, DIECISIETE, Yo No Se, METZ… en Bienvenido a los 90

Si te apetece viajar, el programa de novedades es la forma más rápida y económica. 21 canciones de diferentes partes del mundo con una única intención; hacértelo pasar en GRANDE!

Suenan:

01. Eels – Good Night On Earth (Extreme Witchcraft)

02. Yo No Se – Born to Struggle (Momento Mori)

03. Pinpilinpussies – ERRE (Hipocondría)

04. Miles Kane – Don’t Let It Get You Down (Change the Show)

05. Eric Gales – Death of Me (Crown)

06. Lost Satellite – No Fun feat. Mark Lanegan & Alain Johannes (Bare Bones)

07. RHCP – Black Summer (Unlimited Love)

08. Liam Gallagher – Everything’s Electric ( C’MON YOU KNOW)

09. The Smile – Free In The Knowledge (Live London 2022)

10. Madrugada – Stabat Materl (Chimes At Midnight)

11. Beirut – Now I’m Gone (Artifacts)

12. Cult of the Light Bulb – Guitars delay but never forget

13. PJ Harvey – In The Dark Places (Let England Shake Demos)

14. Hermana Furia – Grita con Furia (Todo Mal)

15. Sulcus – They Say

16. METZ – Demolition Row (Metz / Adulkt Life Split 7″)

17. Eddie Vedder – Good and Evil (Earthling)

18. Urge Overkill – Litany (Oui)

19. Andy Bell – No Getting Out Alive (Flicker)

20. Bernard Butler – Woman I Know (People Move On)

21. DIECISIETE – Tenerife (EP)