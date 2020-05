Morrissey regala otra actuación de su primera época en solitario

Morrissey cumplía 61 años el pasado viernes 22 de mayo y lo celebraba compartiendo un nuevo concierto mítico con sus seguidores.

Si la semana anterior nos regalaba su histórico show en Dallas de 1991 que fue comercializado un año después, ese show de su gira de Kill Uncle (1991) en el que tocaba un buen número de sus primeras canciones, no solo de las de su debut, Viva Hate (1988), sino de todos esos maravillosos singles sueltos de la época, que terminaron formando parte del recopilatorio Bona Drag (1990). También tocó dos versiones, “Trash” de New York Dolls y la bonita recreación del “That’s Entertaiment” de The Jam, en esta ocasión podremos disfrutar de otro de sus conciertos de aquella gira.

En su Live At The Shoreline Amphitheatre, grabado en Mountain View, California el 31 de octubre de 1991, Morrissey vuelve a desplegar un setlist de canciones de la primera época, con paradas en su primer disco y esos maravillosos singles y caras B de su primera época:

1. November Spawned a Monster

2. Alsatian Cousin

3. Our Frank

4. The Loop

5. King Leer

6. Sister I’m a Poet

7. Piccadilly Palare

8. Driving Your Girlfriend Home

9. Interesting Drug

10. We Hate It When Our Friends Become Successful

11. Everyday Is Like Sunday

12. My Love Life

13. Pashernate Love

14. The Last of the Famous International Playboys

15. Asian Rut

Encore:

16. Angel Angel Down We Go Together

17. Suedehead

Encore 2:

18. Disappointed (with Cosmic Dancer intro)

Te recordamos que cantante británico, publicaba a principios de año su nuevo y recomendable trabajo, I Am Not A Dog On A Chain