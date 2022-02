Iron Maiden en casete por el 40 aniversario de ‘The Number Of The Beast’

Parlophone Records conmemora el 40º aniversario del tercer álbum de Iron Maiden, The Number Of The Beast, con el lanzamiento de una edición limitada en formato CASETE el 18 de marzo de 2022.

Esta grabación seminal, lanzada por primera vez en Reino Unido el 22 de marzo de 1982, y la primera en presentar a Bruce Dickinson como vocalista, catapultó a Iron Maiden al estrellato internacional y los encaminó hacia la espectacular trayectoria de éxito que la banda continúa disfrutando y desarrollando hasta la actualidad.

El casete se compone de las grabaciones remasterizadas de 2015 de las ocho canciones originales del álbum que se enumeran a continuación, con el arte de la portada basado en el lanzamiento original del casete C-60 de 1982 más una incrustación rediseñada y actualizada. En última instancia, es un tributo a un álbum decisivo que se vendió por millones en las tiendas de discos de todo el mundo; una celebración de esos tiempos pasados y un recuerdo apropiado para los fans que han seguido fielmente a la banda desde entonces.

Este será el contenido del casete de ‘The Number Of The Beast’ de Iron Maiden

Side 1

1. Invaders

2. Children Of The Damned

3. The Prisoner

4. 22 Acacia Avenue

Side 2

1.The Number Of The Beast

2. Run To The Hills

3. Gangland

4. Hallowed Be Thy Name