Nueva canción de Pajaro Sunrise

Pajaro Sunrise, el proyecto musical de Yuri Méndez, publicó hace tan sólo unas semanas «Devotion», una canción con la que empezó a avanzar lo que será su nuevo álbum que verá la luz casi cinco años después de Man Of Many Faces. Esta semana ha salido el segundo sencillo de adelanto, «The Mute and the Blind», una canción más recogida que lo acerca al registro de José González, Damien Jurado, Volcano Choir o Kings of Convenience. En esta nueva canción Pajaro Sunrise se abriga en un arpegio de guitarra que extiende los límites de la canción folk desde una reflexión profunda, una de las que surgieron en estos años de silencio discográfico, pandemias y mudanzas.

Abordando ideas en torno a la obsesión mediática y la mercantilización de la mayoría de componentes de la sociedad, la melodía circular y esa instrumentación entre bosquejada y sinfónica proporcionan un contrapunto entre melancólico y luminoso, entre asombro y candor a esta nueva canción de Yuri Méndez.

Con esta canción, «The Mute and the Blind», Pajaro Sunrise nos va acercando cada vez más a The Future Is Not What It Used To Be, su inminente nuevo álbum, que publicará Lovemonk en los próximos meses.