Nuevo álbum y single de Malacara Blues Band

El nuevo álbum de Xavi Malacara y su banda, esta vez publicando como Malacara Blues Band, lleva el engañoso título de The Rookie. Engañoso porque el cantante, guitarrista y compositor barcelonés lleva más de dos décadas ofreciendo conciertos y grabando discos. Es posible que el título haga referencia a una nueva etapa que se inicia con este disco, tras finalizar su colaboración con el músico británico Tony Wilson con el que formó equipo en sus anteriores referencias discográficas: Hopeless Blues (2015), Summer Camp Blues (2017) y Miles Down Blues, editado el pasado 2019 y del que te hablamos en su momento. The Rookie salió hace unas semanas a través de Producciones Acaraperro-Rocksound.

Para este nuevo álbum Malacara ha vuelto a contar con Mario Cobo para la producción, además de encargarse de la guitarra y el pedal steel. La sección rítmica la componen Salva Joker a la batería y Taisen al contrabajo. Un grupo fiable y experto que se mueve de maravilla entre las notas de la música de raíces sin estrecheces ni limitaciones, acercándose a ella con respeto pero con la libertad como innegociable punto de partida.

La banda se siente cómoda surcando diferentes estilos y moviéndose entre géneros variados: el ritmo a calypso años cincuenta que domina el tema titular, el swing de “Sink or Swim”, el blues del Mississippi que aparece en ” Grave of Secrets” o “Duty Calls”, el shuffle tejano que comanda “She Walks off the Road” o la revisión del clásico latino de la popular ” Ansiedad”.

En resumen, Malacara parten de la tradición centenaria de la música de raíces americana para dotarla de frescura y aportar su toque personal, siempre con un pie a cada lado del océano.

A continuación puedes escuchar The Rookie, lo nuevo de Malacara Blues Band.