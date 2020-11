Chus León: una magnolia madrileña

Tras un inicial periplo artístico por diversos locales de Estados Unidos, en los años 80 y 90 y después de haber militado 8 años en la banda acústica española, Oneyda D.F. (desde 2006), la historia discográfica, en solitario, de la versátil cantante madrileña María Jesús León, – conocida artísticamente como Chus León – se puso en marcha con el álbum Nacida para Soñar (2013). Es este mismo un esperanzador envite pleno de canciones de country-rock, soul, folk y blues-rock como “Camino en la oscuridad”, “El viejo John”, “Canela y ron”, “Amor ausente”, “Jabib”, “Silver Lake” “Our love is true”, “La Puerta”, “Al que no cuesta” , “Blues for Billie”, “Sheila” o “La frontera”; entre otras.

En su debut de estudio como solista, la sentida intérprete capitalina contó con la colaboración de un notable elenco formado por “Mac” Hernández, Star Mafia Boy, Javier Mira, Gito Maleta, Nacho Ortiz, Antonio “El Ruso”, Carlos Prieto y Juan Colmenar. También contribuyó instrumentalmente, grabó y produjo Juan Olmos, en Olmos Estudio.

A este mismo trabajo sonoro, de 2013, se le ajuntó también un libro de emotivas historias personales, donde la artista se presentó con el alias de “Mae”.

En 2018, Chus León llevó a cabo un gratamente sorprendente volteo a su trayectoria y presentó su segunda hilera de cuidadas melodías, denominado éste Llueve en la Calle Magnolia. En este LP, ella se inclinó más hacia el pop, el bolero, la copla, el tango o la ranchera y así, como hacen las mejores, demostró ella que es una sensible “todoterreno”, capaz de adentrarse en multitud de géneros armónicos y adaptarse a todos ellos, como una veraz camaleona musical. Las pruebas palpables de todo ésto son tonadas como, por ejemplo, “Hechizo”, “Ni ganas ni sed”, “Tango lunero”, “Alguien me ha dicho”, “Gitanito de Ronda”, “La Patera”, “My only one”, “Amor que no es de este mundo” o “Copla de la sombra”.

También participaron, activamente, a la guitarra española y a los arreglos Manuel Alvarez Ugarte y a la percusión Jorge Tejerina. La producción fue para Andrés Vázquez Archdale.

En el propio 2018, la cantante contribuyó al proyecto Caravana Underground, el cual incluyó a varios artistas más; todos ellos en homenaje musicado al poeta Miguel Hernández.

De manera meritoria y sin descanso, ya el año siguiente, en 2019, Chus León tornó a la carga con un elegante tercer lanzamiento llamado Face to Face. Aquí, el jazz, el soul, el gospel y el blues más pausados y delicados son los caminos que tomó la “singer” centropeninsular de bonita voz, hecha ésta de seda y acero, al unísono. “Gata de la ciudad, “Godspell to dad”, “Sola en la ciudad blues”, “Ey little Joe!”, “Here in Paradise”, “Por tu condena”, “New Orleans”, “Niña de amor”, “Moonstone promise”, “El tren de las diez” y “ Trigo limpio” son, esta vez, los 11 sones del repertorio; dónde una pizca de rock también asoma en algunos instantes del minutaje.

Gito Maleta (piano, arreglos y producción) y Juan Olmos (coros, voz en “El tren de la diez”, producción, mezcla y masterización) prosiguieron implicándose en los esforzados proyectos de León; además de colaborar también, en el propio 2019, Mariano Gómez (co-compositor en 3 canciones) y Mabel Ferval (flauta travesera).

Esperamos, desde Muzikalia, que en 2020, 2021 y mucho más allá, la muy capaz Chus León siga cumpliendo sus sueños musicales para los que, sin duda, ha nacido.