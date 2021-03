Nuevo disco de Tom Petty con inéditos de la época ‘Wildflowers’

Finding Wildflowers (Alternate Versions) es el nuevo álbum con música de Tom Petty, elaborado por su familia, compañeros de banda y colaboradores.

El repertorio consta de 16 grabaciones de estudio extraídas de las sesiones del disco original, producido por Rick Rubin en 1994 y que muchos consideran como la obra maestra de Tom Petty. Incluye tomas alternativas, jam sessions y versiones extendidas. Estas 16 canciones se publicaron por primera vez el año pasado en las cajas de venta exclusiva (9LP y 5CD) de la reedición Wildflowers & All The Rest y ahora llegan por separado.

El disco ha sido producido por el ingeniero habitual de Tom, Ryan Ulyate, quien escuchó 245 carretes de cintas de 24 pistas que revelaban la evolución que Tom y sus colaboradores siguieron en el proceso de pre producción del disco.

Finding Wildflowers (Alternate Versions) estará a la venta el 16 de abril e incluye:

“A Higher Place“

“Hard on Me?”

“Cabin Down Below”

“Crawling Back to You”

“Only a Broken Heart”

“Drivin’ Down to Georgia”

“You Wreck Me”

“It’s Good to Be King”

“House in the Woods”

“Honey Bee”

“Girl on LSD”

“Cabin Down Below (Acoustic Version)”

“Wildflowers?”

“Don’t Fade on Me”

“Wake Up Time”

“You Saw Me Comin’”

El lanzamiento de “Finding Wildflowers” viene precedido por la publicación hoy de la canción inédita “You Saw Me Comin’”, grabada en 1992. Según declaraciones recientes del Heartbreaker Benmont Tench; “Hay una especie de anhelo en la canción, en la forma en que escribió la estructura de los acordes, la melodía y la letra. Es melancólica, y habría sido una forma perfecta de terminar el disco”.

Ya puedes ver el vídeo dirigido por Joel Kazuo Knoernschild y Katie Malia de lo nuevo de Tom Petty.