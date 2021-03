Escucha lo nuevo de St. Vincent, que anuncia disco

Daddy’s Home, el sexto álbum de Annie Clark, más conocida como St. Vincent muestra la última faceta de una artista en constante evolución considerada por muchos como la figura más innovadora e intrigante de la música moderna.

Annie Clark debutó como St. Vincent en 2007 con Marry Me. Sus álbumes posteriores crecerían en ambición y complejidad, incluyendo Actor (2009), Strange Mercy (2011), y su cuarto y homónimo álbum, el cual conseguiría el GRAMMY al Mejor Álbum Alternativo en 2014, convirtiéndola en la segunda artista femenina en lograr este galardón. Además de estos trabajos en solitario, St. Vincent ha colaborado de forma notable con otros artistas: un álbum con David Byrne en 2012 (Love This Giant), una actuación como cantante y guitarrista principal de Nirvana en la celebración de su inclusión en el Salón de la Fama del Rock And Roll y un dúo con Dua Lipa en la ceremonia de los Premios GRAMMY en 2019.

En 2017, coproduciendo junto a Jack Antonoff, St. Vincent creó una declaración definitoria con MASSEDUCTION. Tan ambicioso como accesible, el álbum llevó a St. Vincent al Top 10 de las listas americanas y británicas. En 2018, St. Vincent publicaba MassEducation, revelando otra dimensión de MASSEDUCTION. Grabado en vivo en el estudio con Anne a las voces y Thomas Barlett al piano durante dos noches de agosto de 2017, el álbum pone al descubierto la exquisita artesanía de su otra mitad, interpretando canciones como “Slow Disco” y “Savior” con una vulnerable nueva luz.

En el invierno de 2019, cuando la canción principal de MASSEDUCTION ganó el GRAMMY a la Mejor Canción de Rock y el álbum ganó el premio a Mejor Grabación, el padre de St. Vincent fue liberado de prisión, lo que le llevó a escribir las canciones que se convertirían en Daddy’s Home, cerrando el ciclo de un viaje que comenzó con su encarcelamiento en 2010, y finalmente la llevó a recordar los vinilos que su padre le descubrió durante su infancia, los discos que probablemente ha escuchado más que cualquier otra música en toda su vida. Música hecha en el centro de Nueva York en tonos sepia de 1971 a 1975. Un disco que se publicará el 14 de mayo.

“Me inspiraron discos clásicos de los 70: Stevie, Sly, Stones, Steely Dan, Chords, Groove,… Los días en los que la armonía y el ritmo sofisticado no sonaban embriagadores, simplemente sonaban y se sentían bien. Mucha guitarra pero sonidos cálidos, ni distorsión ni caos. Un giro que nadie verá venir”.

