Llegan nuevos lanzamientos de la serie ‘Companion’ de Bright Eyes

Bright Eyes anunciaba a primeros de año un extenso proyecto de reedición / regrabación en Dead Oceans. La banda, que trasladó todo su catálogo de grabaciones al sello Secretly Group el año pasado, reeditará sus nueve álbumes de estudio acompañados de grabaciones adicionales creadas juntos en sus estudios ARC en Omaha.

La serie de reediciones de cada disco vendrá acompañada con el lanzamiento de un EP complementario de cinco nuevas grabaciones de canciones contenidas en el lanzamiento original más una versión de un artista que encontraron particularmente inspirador en el momento de la grabación original. La serie Companion brinda a Conor Oberst, Mike Mogis y Nathaniel Walcott la oportunidad de revisar parte de su material anterior y volver a trabajarlo por completo, con la incorporación ocasional de algunos amigos. Este proyecto hará que lancen 54 nuevas grabaciones durante el próximo año.

Tras su primera tanda de mayo llega una nueva disponible el 11 de noviembre a través de Dead Oceans con los discos y EPs: Lifted or the Story is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground: A Companion, I’m Wide Awake, It’s Morning: A Companion y Digital Ash in a Digital Urn: A Companion.

Los EP incluyen a Gillian Welch, Dave Rawlings, Becky Stark y Maria Taylor, así como impresionantes versiones de «November by Azure Ray», «Fare Thee Well, Miss Carousel» de Townes Van Zandt y «Agenda Suicide» de The Faint.

El anuncio viene con el lanzamiento de tres nuevas grabaciones de la serie Companion: “You Will. You? Will. You? Will. You? Will” (originalmente de Lifted), “Old Soul Song (for the New World Order)” (originalmente de Wide Awake) y “Gold Mine Gutted” (originalmente de Digital Ash). La regrabación de la banda cambia los estilos de Wide Awake y Digital Ash, grabando cada una de esas pistas al estilo del otro álbum que se lanzó el mismo día en 2005.

Escucha “You Will. You? Will. You? Will. You? Will”, “Old Soul Song (for the New World Order)” y “Gold Mine Gutted” de Bright Eyes