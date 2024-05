«Little Red Peugeot» es el nuevo sencillo del músico y poeta queer y no binario Caleb Nichols, originario de California. En colaboración con Ellis Jones de Trust Fund, el sencillo se lanza digitalmente hoy bajo el sello Heavenly Creatures Records, con sede en Glasgow. Durante las primeras dos semanas estará disponible exclusivamente en Bandcamp, y Caleb ha decidido donar todos los ingresos obtenidos por su venta a la organización Care For Gaza, un fondo de ayuda que apoya a las familias en Palestina. «Realmente no es mucho«, comenta Nichols, «pero espero que podamos reunir algo de dinero y ayudar un poco«.

«Little Red Peugeot» fue grabado en Oakland, California, en Brothers (Chinese) Recording. El tema fue producido y mezclado por Jay Pellicci. Aaron Kroeger se encargó de la batería, mientras que John Metz, pareja de Caleb, tocó el bajo. Ellis Jones canta los coros y el segundo verso. Sobre su nueva canción, Caleb Nichols comenta lo siguiente: «En abril de 2023 hice una serie de conciertos en solitario por todo el Reino Unido, la mayoría como telonero de Trust Fund, que eran Ellis y Celia, tocando como dúo. Mi amigo James me llevó en su pequeño Peugeot rojo y vendió merchandising. Fue uno de esos viajes que son únicos en la vida, definitivamente en mi top 10. Así que me pareció natural inmortalizarlo en una canción. Por supuesto, como todo lo que hago, es una especie de ficción. Todo lo es, creo«.

(portada obra de Calvin Halliday)

El lanzamiento de «Little Red Peugeot» no solo destaca por su música, sino también por su propósito benéfico, subrayando el compromiso de Nichols con causas sociales y humanitarias. «Little Red Peugeot», el nuevo sencillo de Caleb Nichols, puede adquirirse en su página de Bandcamp.