Joana Serrat lanza el tercer y último avance de su nuevo disco

La cantautora catalana Joana Serrat continúa mostrando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum, Big Wave, que verá la luz el próximo viernes 7 de junio. Tras publicar en su momento «The cord» y «Are you still here?«, le llega el turno a «Sufferer», un tema viene acompañado por un videoclip grabado por la artista visual y locutora británica Janie Jones.

«Creo que Sufferer es una de las canciones que mejor expresa la temática del disco, de BIG WAVE«, comenta Joana. «Cuando estaba escribiendo la canción, estaba buscando y sumergiéndome en los rincones de mi alma para intentar entender de qué estaba hecha. Esperaba no asustarme de mí misma, ni de mis tinieblas, ni de mis monstruos, ni de mis grandes contradicciones. Ahora, con la perspectiva del tiempo, veo que, en definitiva, fue un acto de amor propio«.

«Sufferer», como el resto del álbum, se ha grabado en los estudios The Echo Lab (Texas), donde también sus dos discos anteriores: Dripping Springs (2019) y Hardcore From The Heart (2021). En esta ocasión, sin embargo, lo hace junto a un productor y mezclador nuevo, Matt Pence (Jason Isbell, John Grant, Jason Molina). En «Sufferer», además, colaboran el coproductor y guitarrista Joey McClellan (Midlake, Rufus Wainwright, John Grant), el teclista Evan Jacobs (Israel Nash, Alejandro Escovedo) y el propio Matt Pence a la batería.

La reserva de «Big Wave», el próximo nuevo álbum de Joana Serrat, ya está disponible en vinilo, CD y digital de alta definición a través del Bandcamp de Great Canyon Records.

(la foto de cabecera es obra de Janie Jones)