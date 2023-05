Nuevo sencillo de los norteamericanos Kiltro

Kiltro es una banda originaria de Denver formada por el cantautor chileno-estadounidense Chris Bowers Castillo junto al bajista Will Parkhill y el baterista Michael Devincenzi. Además en sus conciertos en directo cuentan con la ayuda adicional del percusionista Fez García. a unirse a la banda como percusionista adicional en los conciertos en vivo de Kiltro.

Hace poco el grupo compartió un nuevo sencillo, «All the Time in the World». Se trata de la segunda canción que dan a conocer de su próximo álbum, Underbelly. Un tema que, como en la mayoría de canciones de Kiltro, combina las raíces latinas de Bowers con elementos del rock clásico. En el caso del nuevo álbum parece ser que habrá bastante presencia de sonidos procedentes del post rock.

«All The Time In The World» es una canción que fue compuesta durante la cuarentena, animando algo esos oscuros tiempos para la banda con su mensaje de que, en momentos de incertidumbre, es importante detenerse y tomar un respiro.

A continuación puede escuchar «All the time in the world», el nuevo sencillo de Kiltro.

