El compositor, productor y DJ madrileño Nau Leone acaba de publicar un nuevo sencillo, «Nº 7 Fuerza». Una canción extraída del que será su nuevo álbum, Cambio, cuya publicación está prevista para el próximo 21 de abril a través de su sello Be Your Own Label. «Nº 7» es una producción poderosa en la que sonidos industriales, orgánicos y electrónicos chocan y se funden entre sí para dar como resultado un sonido turbador y amenazante, quizás en referencia a la difícil aceptación de los cambios en nuestras vidas.

Anteriormente Nau Leone ya había publicado otros sencillos adelantando su nuevo disco, entre ellos «Nº 5 Crecer» o «Nº 4 Transición». Como se puede adivinar por los nombres de las canciones y el propio título del disco, Cambio será un disco conceptual que tratará sobre las diferentes fases y los procesos que se van dando durante un cambio vital.

A continuación puedes escuchar «Nº 7 Fuerza», el nuevo sencillo de Nau Leone.

(la foto de cabecera es obra de Miriam Cuesta)