Winter Severity Index + Auto Sacramental (Wurlitzer) Madrid 25/03/23

Noche de sábado en la sala Wurlitzer con interesante cartel. Abrieron Auto Sacramental, proyecto que tan buena impresión diera en su concierto como teloneros de Mueran Humanos en 2019. En aquella ocasión era Jorge Mills el único componente del grupo, mientras que ahora se ha ampliado la formación con una bajista y un teclista, que añaden matices al sonido y permiten que Jorge se concentre más en el plano vocal. En su bandcamp dicen que lo suyo es “Synth pop para exorcizar los demonios de una distopía post-franquista”; poco más puedo añadir a esta certera descripción.

Influencias claras de New Order, The Cure y demás luminarias en unas canciones brillantes, superbailables, oscuras sin ser deprimentes y con letras inteligentes. Trallazos como “Arde” con la que empezaron su actuación, “Demonología” (con cierto aire a Ellos de Guille Mostaza, que ha ejercido de productor en Auto Sacramental) “Luz Oscura”, “Trans Europa” con esos ecos de Kraftwerk, o “Sierra Norte” son bazas ganadoras en cualquier ocasión. Solo tengo cosas buenas que decir de ellos; estuvieron magníficos, sin discusión.

Más tarde de lo previsto salieron al escenario de Wurlitzer las italianas Simona Ferrucci ( voz, guitarra, bajo, programaciones, teclados ) y Alessandra Romeo (sintetizador, teclados) o, lo que es lo mismo, Winter Severity Index. Venían a presentar su tercer largo, Disgelo (Icy Cold Records/Manic Depression, 2022) en el que evolucionan desde el after punk más clásico y guitarrero de sus primeras entregas hacia propuestas más cercanas a cosas tipo Tropic of Cancer o elementos del dark synth ochentero tipo Chromatics o Electric Youth, aunque notablemente escoradas al lado dark.

Son las suyas unas canciones con largos y ensoñadores desarrollos que conjuran atmósferas de extraña y oscura belleza, que pueden hacer las delicias tanto de seguidores de after punk como de shoegaze. Por problemas técnicos, no pudo haber visuales, lo que limitó el efecto deseado de sus nuevas composiciones, si bien lo suplieron con eficacia tras algunos ajustes también de sonido.

Empezaron con “Solar Cycle” tema q abre el último álbum y que abunda en las sonoridades ya descritas. Este último lanzamiento vertebró toda la actuación, con especial mención a “The Tide” que recuerda por momentos a los Cure más atmosféricos, o “Another Woman”, uno de los temas más abiertamente bailables de su catálogo. La banda ha sabido evolucionar de manera inteligente y ha sorteado el cambio de formación, que tal vez les resta algo de efectividad sobre el escenario pero que también les abre todo un mundo de posibilidades a explorar.

Por obligaciones contractuales tornamesiles no pude ver todo el concierto y me fui antes de que acabara, así q me perdí las dos últimas canciones…Creo que podía haber estado mejor, pero son, en definitiva, una banda muy interesante.