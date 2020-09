Nuevo single y vídeo de Julia Stone

La artista australiana Julia Stone presentó hace unos días un nuevo sencillo, “Unreal”, el segundo adelanto de su nuevo disco. Sixty Summers saldrá el 19 de febrero de 2021, y será el segundo álbum en solitario de Julia Stone tras su debut en 2012. Entre uno y otro, Julia ha formado parte junto a su hermano Angus del exitoso dúo Angus y Julia Stone.

Enterrada bajo la oscuridad de “Unreal” nos encontramos una dulzura oculta. Comenzando su viaje como una historia de amistad, dorada por sintetizadores, la canción, rica en capas, habla también de la sensación de sentirse desconectado e invisible dentro de una relación. Tanto “Unreal” como “Break”, lanzada el 15 de julio y que ya lleva más de un millón de reproducciones en YouTube, formarán parte como hemos dicho del nuevo álbum de Julia Stone, Sixty Summers, producido por Annie Clark (St Vincent), Thomas Bartlett y ella misma. El propio Bartlett ha escrito “Unreal”, que habla sobre sentirse real y auténtica con alguien, pero también de todo lo contrario; del sentimiento que surge cuando estás cerca de ciertas personas y no puedes ser tú misma.

El vídeo oficial de “Unreal” representa una trama futurista y desgarradora que no queremos desvelar. Solo decir que está protagonizado por Julia junto a su compatriota Damon Herriman, quien daba vida a Charles Manson en la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Una historia sobre el amor, la pérdida, la memoria y el dolor que te recomendamos ver hasta el sorprendente final.