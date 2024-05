Oasis reeditan su debut con sesiones inéditas por su 30 aniversario

Oasis vuelve a relanzar su álbum debut Definitely Maybe por su 30 aniversario, que ofrece algunas sesiones inéditas y tomas descartadas inéditas, no incluidas en la reedición anterior de 2019.

Las ediciones 2CD y 4LP ofrecen la versión remasterizada de 2014 del álbum, pistas de la sesión de grabación original descartada en Monnow Valley Studios, junto con tomas descartadas de las sesiones reales del álbum. Estos últimos han sido mezclados por primera vez por Noel Gallagher y Callum Marinho. Además, hay una demo de noviembre de 1992 de «Sad Song» (la pista extra solo en vinilo) con la voz de Liam Gallagher.

La historia de las sesiones originales es que después de firmar, la banda se trasladó a los estudios de Monnow Valley en la frontera galesa de Monmouthshire para grabar sus canciones. Sin embargo, en ese momento, las sesiones iniciales fueron consideradas «demasiado técnicas y pulidas» y no capturaron «la esencia de la banda». Esas sesiones finalmente fueron descartadas y la banda se mudó a Sawmills Studios en Cornwall para volver a grabar el álbum.

Para esta reedición del 30 aniversario hay ilustraciones completamente nuevas (incluida una cubierta que elimina a la banda de la portada original) y nuevas notas del jefe de Creation Records, Alan McGee, y el periodista Hamish MacBain.

Definitely Maybe se reeditará el próximo 30 de agosto a través de Big Brother Recordings.

Este es el contenido de Definitely Maybe 30 aniversario de Oasis