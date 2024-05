Amyl & The Sniffers vuelven por partida doble

Amyl & The Sniffers vuelven tres años después de Comfort To Me. La banda australiana regresa con dos nuevas canciones, “U Should Not Be Doing That” y “Facts”.

Grabado con Nick Launay (Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs), esta es la música nueva del cuarteto de Melbourne, Australia, desde su segundo álbum de 2021 Comfort To Me. «U Should Not Be Doing That» tiene toques de «Miss You» de los Stones, un tufillo a arena de garaje de Detroit, pero la voz de Amy y el encanto del grupo están en el corazón de este nuevo groove musculoso».

Amy Taylor: «Líricamente, ambas se explican por sí mismas. No deberías estar haciendo eso me hace reír, pero también es en cierto modo burlarse de la conmoción que la gente todavía siente por un poco de ropa escasa, y la forma perra de la escuela secundaria que todavía es la comunidad musical (sí, estoy hablando contigo metalero de 40 años al azar sentado alrededor de una mesa haciendo líneas y quejándote de una chica de 28 años en una banda por usar pantalones cortos y «vender» fuera») pero sobre todo me hace reír. Es inconsciente y no significaba nada en el momento de escribirlo, pero ahora creo que es una forma cómica de frotar la nariz del perro en su propia orina después de que haya orinado en tu alfombra favorita o algo así».

Escucha ‘U Should Not Be Doing That` y ‘Facts’ de Amyl & The Sniffers