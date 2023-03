OMD (La Riviera) Madrid 16/3/23

Los británicos OMD volvían a La Riviera para presentar esta vez, después de varios retrasos, su gira Architecture and more. Calentó motores David Kano con una sesión de DJ donde sonaron los sospechosos habituales: no faltaron Anne Clark, Sisters of Mercy, Creeps o Joolz para ir entrando en materia.

Pasados unos minutos de las 21:00, salían al escenario Martin Cooper, Stuart Kershaw, Paul Humphreys y Andy McCluskey ante un público ya rendido de antemano. No hay que olvidar sus últimas y antológicas actuaciones en esta misma sala.

Con unos visuales muy currados a medio camino entre Norman Rockwell y Ballard, empezaron con “Isotype”, como en su anterior visita, que se ha revelado como un magnífico tema para abrir un concierto. Andy bailando por todo el escenario, dejándose querer por un público que directamente le adora, parecía pasárselo realmente bien sobre el escenario. Es colgarse el bajo y la emoción ya se palpa, y es que “Messages” sigue siendo uno de los pelotazos más infalibles de su larga carrera.

El setlist fue prácticamente el mismo de su visita anterior, con las obligadas “Tesla Girls”, “Forever Live and Die” a la voz de Humphreys, que, como Martin Gore en Depeche Mode, se reserva algún baladón para cantarla él, y la preciosísima “If You Leave”, llegaron los cortes del Architecture and Morality, disco que en teoría vertebra esta gira. Se sucedieron “Georgia”, “She’s Leaving”, “Souvenir” (muy bien Andy poniéndose tras la batería y dejando que toda la atención recayera en sus compañeros), las brutales “Joan of Arc” y “Joan of Arc (Maid of Orleans)” que completaron el recuerdo a su LP más recordado.

Durante todo el concierto, la reacción del público que llenaba la sala fue increíble, arropando al grupo en una lluvia de aplausos que estoy seguro de que apreciaron mucho. Andy dirigía a toda la sala con maestría por donde él quería, y por momentos la banda, como en anteriores visitas, parecía un poco abrumada por el entusiasmo que provocan.

El momentazo del concierto fue cuando Andy rebautizó al grupo no como Orchestral Manoeuvres in the Dark, sino como OMD (Old Man Dancing), tomándose a broma sus evoluciones sobre el escenario.

Tras ellas llegaron “So in Love” y la más reciente “The Punishment of Luxury”, “Pandora’s box” (en la que un exhausto Andy tuvo algún problema para mantener la voz, debía estar a 50 grados sobre el escenario y tiene 63 años, bastante bien está), “Dreaming”, “Sailing on the Seven Seas” – favorita del grupo en directo, no es de mis singles favoritos de la banda – y después se desató la fiesta con “Locomotion” y, cómo no, “Enola Gay”. Poco más hay que decir. Se despidieron momentáneamente con una atronadora ovación para volver al poco y regalarnos un bis con “Secrets” y su primer single, “Electricity”, que nos dejaron muy buen sabor de boca. Les he visto noches mejores (aún) pero, en definitiva, muy buen concierto.

Fotos OMD: Jou Lagerfeld