Taylor Swift comparte cuatro canciones nuevas

Taylor Swift ha lanzado cuatro canciones en honor a «The Eras Tour» que arranca hoy mismo. La estrella del pop ha compartido «Taylor’s Version» de «Eyes Open», «Safe & Sound» y «If This Was A Movie», así como una canción completamente nueva llamada «All Of The Girls You Loved Before».

«Eyes Open» y «Safe & Sound» fueron las contribuciones de Swift a la banda sonora de los Juegos del Hambre de 2012, mientras que «If This Was a Movie» apareció como tema extra en la versión deluxe de su álbum de 2010, Speak Now. Mientras tanto, «All Of The Girls You Loved Before» es una canción inédita de la era de Lover de Swift.

«The Eras Tour», primera gira de Swift desde 2018 – comienza este fin de semana con dos noches consecutivas en Glendale, Arizona. El suburbio de Phoenix incluso será temporalmente renombrado como Swift City durante esos dos días para conmemorar el gran regreso de la cantante.

Escucha: «Eyes Open (Taylor’s Version)», «Safe & Sound (Taylor’s Version)», «If This Was A Movie (Taylor’s Version)», «All Of The Girls You Loved Before» de Taylor Swift