Otro adelanto para Thirty Seconds to Mars, ‘Get Up Kid’

Thirty Seconds to Mars ha lanzado «Get Up Kid», el tercer adelanto de su esperado sexto álbum de estudio, titulado It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

Este disco marca un nuevo territorio sonoro para la banda, presentando canciones concisas y bien arregladas que se centran en voces emotivas y directas al corazón, junto con una instrumentación y producción intencionadas. Las 11 canciones del álbum exploran nuevos sentimientos y colores, mientras abordan temas fundamentales como el amor, aprovechar el momento, el desamor y, en última instancia, la trascendencia.

El primer sencillo, «Stuck», ha alcanzado rápidamente los primeros puestos de las listas en Estados Unidos, donde actualmente se encuentra entre los diez primeros y está a punto de llegar al top cinco, marcando el ascenso más rápido en la carrera de la banda. Ahora llega una canción que viene presentado como un himno conmovedor y cargado de emoción que habla sobre la resistencia y la transformación.

Escucha ‘Get Up Kid’ de Thirty Seconds to Mars