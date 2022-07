Panda Bear & Sonic Boom anuncian disco conjunto

Panda Bear (Noah Lennox, Animal Collective) y Sonic Boom (Peter Kember, Spacemen 3) anuncian su disco colaborativo Reset, que saldrá el 12 de agosto (digital) y el 18 de noviembre (físico) en Domino.

Aunque los dos no son ajenos a la música del otro: Sonic Boom trabajó en los aclamados discos en solitario de Panda Bear, Tomboy (2011) y Panda Bear Meets the Grim Reaper (2015) , Reset marca su primer lanzamiento conjunto. Inspiradas en la colección de discos de doo-wop y rock and roll estadounidense de los años 50 y 60 de Sonic Boom, las canciones de Reset son tan pegadizas y brillantes como cualquier cosa que Panda Bear o Sonic Boom hayan hecho en su propia carrera elogiada y sirven como un testimonio del poder de la comunión y la colaboración.

El dúo comparte el jubiloso primer sencillo del álbum, “Go On”, que presenta una muestra de la canción de los Troggs de 1967, “Give It to Me”; El video de la canción fue dirigido y animado por James Siewart .

Escucha ‘Go On’ de Panda Bear & Sonic Boom

Foto Panda Bear & Sonic Boom: Ian Witchell